Spectacle : La grosse Faim de P’tit Bonhomme, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Spectacle : La grosse Faim de P’tit Bonhomme Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h00 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Dimanche 20 septembre à 15h et 17h, le Musée des Moulins propose un spectacle de marionnette dès 2 ans adapté du célèbre conte de Pierre Delye et Cécile Hudrisier.

La grosse faim de p’tit bonhomme – Cie L’oiseau manivelle – durée 45 min. – à 15h et 17h – Tout public dès 2 ans

Conte marionnettique écologique, solidaire et recyclable (ou presque !).

Un matin, P’tit Bonhomme se réveille avec une bien grosse faim. Il court demander du pain au boulanger. Mais comment se nourrir sans argent ? Sur la route qui va du meunier jusqu’à la rivière polluée apparaissent les liens invisibles et constants qui relient la nature à l’humanité. Une quête pour apprendre la solidarité et la valeur des choses.

D’après l’album La grosse faim de p’tit bonhomme de Pierre Delye et Cécile Hudrisier, © Editions Didier Jeunesse, 2005.

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Dimanche 20 septembre à 15h et 17h, le Musée des Moulins propose un spectacle de marionnette dès 2 ans adapté du célèbre conte de Pierre Delye et Cécile Hudrisier. spectacle enfant

La Grosse Faim de Ptit Bonhomme – ©Laurent Pascal