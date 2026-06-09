Spectacle La légende de Colapesce LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Spectacle La légende de Colapesce

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 09:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Quelque part au sud de l’Italie, un homme initie son fils a` la pe^che en apne´e. Au me^me moment, de l’autre co^te´ de la méditérranée, un migrant apprend a` sa fille a` faire la planche pour ne pas couler.

Colapesce est un enfant de dix ans, il porte le nom d’un demi-dieu, un homme-poisson, personnage emble´matique d’une ancienne le´gende de son pays.

De l’autre co^te´ de la mer du milieu, en Afrique, Taraji attend avec son pe`re le bateau qui les sauvera de la guerre qui est en train de ravager leur pays.

Un matin, Colapesce apprend aux infos locales qu’un bateau s’est e´choue´ pre`s de son village. Il se rend sur les lieux et il de´couvre Taraji sur le point de se noyer.

> A partir de 8 ans.

> Spectacle scolaire ouvert au public dans la limite des places disponibles.

> Tarifs 10€ Adulte, 7€ étudiant -18 ans et abonné médiathèque, offert 3ans. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Somewhere in southern Italy, a man introduces his son to freediving. At the same time, on the other side of the Mediterranean, a migrant teaches his daughter how to wakeboard so as not to sink.

Colapesce is a ten-year-old child named after a demigod, a fish-man, an emblematic figure of an ancient legend in his country.

On the other side of the Middle Sea, in Africa, Taraji and her father are waiting for the boat that will save them from the war ravaging their country.

One morning, Colapesce hears on the local news that a ship has run aground near his village. He goes to the scene and discovers Taraji about to drown.

L’événement Spectacle La légende de Colapesce Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65