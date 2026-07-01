Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1 rue du coin d’amont Fort-du-Plasne

Informations pratiques

Fort-du-Plasne

Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1

rue du coin d’amont La Sittelle Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Spectacle à la Sittelle la Madeleine Proust pass le relai ; à 20h30 à la Sittelle.

sur réservation obligatoire à l’office de tourisme ou en ligne ici.

Tarif 20€/pers

Spectacle à l’occasion des 50 ans des Amis du Grandvaux. .

rue du coin d’amont La Sittelle Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1

L’événement Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1 Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX