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Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1 rue du coin d’amont Fort-du-Plasne

samedi 25 juillet 2026 · rue du coin d'amont · Fort-du-Plasne

Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1 rue du coin d’amont Fort-du-Plasne

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue du coin d'amont
Adresse
La Sittelle
Ville
39150 Fort-du-Plasne
Département
Jura
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Fort-du-Plasne

Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1

rue du coin d’amont La Sittelle Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Spectacle à la Sittelle la Madeleine Proust pass le relai ; à 20h30 à la Sittelle.
sur réservation obligatoire à l’office de tourisme ou en ligne ici.
Tarif 20€/pers
Spectacle à l’occasion des 50 ans des Amis du Grandvaux.   .

rue du coin d’amont La Sittelle Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 

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English : Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1

L’événement Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1 Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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