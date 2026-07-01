Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1 rue du coin d’amont Fort-du-Plasne
samedi 25 juillet 2026 · rue du coin d'amont · Fort-du-Plasne
Informations pratiques
Fort-du-Plasne
Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1
rue du coin d’amont La Sittelle Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Spectacle à la Sittelle la Madeleine Proust pass le relai ; à 20h30 à la Sittelle.
sur réservation obligatoire à l’office de tourisme ou en ligne ici.
Tarif 20€/pers
Spectacle à l’occasion des 50 ans des Amis du Grandvaux. .
rue du coin d’amont La Sittelle Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25
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English : Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1
L’événement Spectacle La Madeleine Proust passe le relai 50 ans des Amis du Grandvaux #1 Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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