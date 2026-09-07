Spectacle La Missive au Musée du Terroir, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Spectacle La Missive au Musée du Terroir Samedi 19 septembre, 17h00 Musée du Terroir Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre à 17h, le Musée du Terroir propose La Missive par la Cie Dyspercée, un spectacle musical, circassien et romantique.

La Missive – Cie Dyspercée – Spectacle de cirque tout public – à 17h – durée 1h.

La Missive est un spectacle qui dépoussière les échanges épistolaires. Exit les SMS et autres groupes WhatsApp! Ici on plonge dans la correspondance amoureuse, dans ces lettres que l’on envoie, que l’on retient, que l’on déchire — autant de gestes qui traduisent le trouble du cœur.

Inspirés par les poésies du XIXe siècle, les trois artistes de la Compagnie Dyspercée explorent les multiples facettes de l’amour : la séduction, l’élan du cœur, les billets doux…

Entre jonglerie, harpe et contorsion, tout au long de ce spectacle, laissez-vous emporter par ce triangle amoureux aussi touchant que burlesque ! Perché sur son monocycle, les bras grands ouverts, frôlant le vide. Il danse, virevolte, joue de son déséquilibre. Sa longue veste l’épouse, voletant au rythme de ses tournoiements.

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Samedi 19 septembre à 17h, le Musée du Terroir propose La Missive par la Cie Dyspercée, un spectacle musical, circassien et romantique. spectacle cirque

Cie Dyspercée