Spectacle La Nuit de Gribouille à la Ménitré La Ménitré La Ménitré
samedi 21 novembre 2026 · La Ménitré
Informations pratiques
La Ménitré
Spectacle La Nuit de Gribouille à la Ménitré
La Ménitré Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Spectacle La Nuit de Gribouille à la Ménitré
Spectacle La Nuit de Gribouille par la compagnie La Vie de Gribouille
Le soir venu gribouille rejoint sa chambre et les enfants du public en deviennent ses jouets. Une Gribouille dans sa chambre ça met le bazar, surtout avec tous ses supers jouets. Puis, la nuit tombe et elle va se coucher, mais pas sur un lit normal, non… Sur un vélo à Rêves !!!! La nuit défile et trois rêves ou cauchemars (on est pas à l’abri qu’un Gniarf vienne la chahuter) surgissent dans son esprit et inondent la chambre d’aventures et de personnages en tous genres. .
La Ménitré Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
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English :
La Nuit de Gribouille Show at the Ménitré
L’événement Spectacle La Nuit de Gribouille à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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