Spectacle La Nuit de Gribouille à la Ménitré La Ménitré La Ménitré

Informations pratiques

La Ménitré

Spectacle La Nuit de Gribouille à la Ménitré

La Ménitré Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 16:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Spectacle La Nuit de Gribouille à la Ménitré

Spectacle La Nuit de Gribouille par la compagnie La Vie de Gribouille

Le soir venu gribouille rejoint sa chambre et les enfants du public en deviennent ses jouets. Une Gribouille dans sa chambre ça met le bazar, surtout avec tous ses supers jouets. Puis, la nuit tombe et elle va se coucher, mais pas sur un lit normal, non… Sur un vélo à Rêves !!!! La nuit défile et trois rêves ou cauchemars (on est pas à l’abri qu’un Gniarf vienne la chahuter) surgissent dans son esprit et inondent la chambre d’aventures et de personnages en tous genres. .

La Ménitré Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Nuit de Gribouille Show at the Ménitré

L’événement Spectacle La Nuit de Gribouille à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert