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Spectacle : La Petite Fadette contre Louis-Philippe, une année dans l’œuvre de George Sand, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine · Rouen

Spectacle : La Petite Fadette contre Louis-Philippe, une année dans l’œuvre de George Sand, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine
Adresse
51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Spectacle : La Petite Fadette contre Louis-Philippe, une année dans l’œuvre de George Sand Dimanche 20 septembre, 16h30 Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Spectacle dans le cadre des journées du Matrimoine et à l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand par la compagnie Smog.
Le spectacle mêlera théâtre et lecture, fera entendre à nouveau les enjeux et contenus du célèbre roman de George Sand, La Petite Fadette, pour en montrer la fraîcheur et la saveur; ainsi que faire découvrir dans quel contexte global il a été créé. La Petite Fadette paraît en 1849, période de tumulte historique à laquelle George Sand a pris part avec témérité, en défendant la République contre la Monarchie.

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.
Spectacle dans le cadre des journées du Matrimoine et à l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand par la compagnie Smog.

© Compagnie Smog

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