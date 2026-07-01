Spectacle : La Petite Fadette contre Louis-Philippe, une année dans l’œuvre de George Sand, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine · Rouen
Informations pratiques
Spectacle : La Petite Fadette contre Louis-Philippe, une année dans l’œuvre de George Sand Dimanche 20 septembre, 16h30 Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Spectacle dans le cadre des journées du Matrimoine et à l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand par la compagnie Smog.
Le spectacle mêlera théâtre et lecture, fera entendre à nouveau les enjeux et contenus du célèbre roman de George Sand, La Petite Fadette, pour en montrer la fraîcheur et la saveur; ainsi que faire découvrir dans quel contexte global il a été créé. La Petite Fadette paraît en 1849, période de tumulte historique à laquelle George Sand a pris part avec témérité, en défendant la République contre la Monarchie.
Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.
Spectacle dans le cadre des journées du Matrimoine et à l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand par la compagnie Smog.
© Compagnie Smog
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