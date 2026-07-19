Spectacle La Renverse Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 14 mai 2027 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle La Renverse
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-05-14 19:30:00
fin : 2027-05-14 20:30:00
Date(s) :
2027-05-14
La magie de l’ombre devient lumière.
Un gardien de phare découvre le journal de bord d’une navigatrice solitaire. Fasciné, il décide de partir à la recherche de son navire en perdition.Enfants
8 .
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
The magic of shadow becomes light.
A lighthouse keeper discovers the logbook of a solo female sailor. Fascinated, he decides to set out in search of her ship in distress.
L’événement Spectacle La Renverse Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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