Spectacle La Renverse Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle La Renverse

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-05-14 19:30:00

fin : 2027-05-14 20:30:00

Date(s) :

2027-05-14

La magie de l’ombre devient lumière.

Un gardien de phare découvre le journal de bord d’une navigatrice solitaire. Fasciné, il décide de partir à la recherche de son navire en perdition.Enfants

8 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

The magic of shadow becomes light.

A lighthouse keeper discovers the logbook of a solo female sailor. Fascinated, he decides to set out in search of her ship in distress.

L’événement Spectacle La Renverse Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES