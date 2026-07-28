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AGENDA · Vogelgrun

Spectacle La Valse rêvée d’Offenbach Opéra national du Rhin Vogelgrun

jeudi 18 février 2027 · Vogelgrun

Informations pratiques

Début
jeudi 18 février 2027
Fin
jeudi 18 février 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
Art'rhena
Ville
68600 Vogelgrun
Département
Haut-Rhin
Tarif

Vogelgrun

Spectacle La Valse rêvée d’Offenbach Opéra national du Rhin

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-02-18 20:00:00
fin : 2027-02-18

Date(s) :
2027-02-18

Jacques Offenbach a longtemps recherché l’auteur d’une valse que sa mère lui chantait autrefois. Inspiré par cette anecdote, cet opéra-comique miniature donne à entendre des extraits de ses plus grands opéras.   .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31  info@artrhena.eu

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English :

L’événement Spectacle La Valse rêvée d’Offenbach Opéra national du Rhin Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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