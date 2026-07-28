Informations pratiques

Vogelgrun

Spectacle La Valse rêvée d’Offenbach Opéra national du Rhin

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-02-18 20:00:00

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-18

Jacques Offenbach a longtemps recherché l’auteur d’une valse que sa mère lui chantait autrefois. Inspiré par cette anecdote, cet opéra-comique miniature donne à entendre des extraits de ses plus grands opéras. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

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English :

L’événement Spectacle La Valse rêvée d’Offenbach Opéra national du Rhin Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach