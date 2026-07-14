Spectacle | L’agité du vocable L’Eden Eymet

Informations pratiques

Eymet

Spectacle | L’agité du vocable

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Ce spectacle est un florilège de mes sketches. Il varie en fonction de l’humeur du moment, du lieu, de l’époque ou de l’actualité.

Seul en scène à caractère drolatique dans un monde passé de Love me tender à Fuck me Tinder , bienvenu dans un défilé de freaks post-modernes des adeptes du yapasdsoucisme, l’Amérique de Trump, des serials killers de 12 ans, une coiffeuse lanceuse d’alertes, un concertiste pour table pliante, un nostalgique des trente glorieuses, une vendeuse d’eau en poudre, un coach pas dénoyauté, un gps psycho-rigide, un complotiste paranoïaque, de la variété chinoise… entre Donald Wador et monsieur Xi.

Moralité ? L’expression pas d’souci est une fake news !

Durée 1h25

Tout public

Proposé par la Compagnie du Cri qui pousse .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 contact@lecriquipousse.fr

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English : Spectacle | L’agité du vocable

L’événement Spectacle | L’agité du vocable Eymet a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides