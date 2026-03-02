Spectacle Laurent Febvay L’odeur du basilic Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Laurent Febvay L’odeur du basilic

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Samedi 2026-09-12 21:30:00

Nous avons tous une madeleine de Proust n’est-ce pas ? Pour moi c’est l’odeur du Basilic, pour toi l’eau de Cologne de ton grand père ou une chanson des Backsteets boys.

Ces choses qui nous rappellent l’enfant que nous avons été. Et elles sont toutes différentes. Nous n’avons pas les mêmes références. Nous sommes des inconnus. Mais aussi étonnant que cela puisse te paraitre. Ce soir le temps d’un spectacle. Tu verras que je suis toi et tu es moi.

On a tous fait un travail génial alimentaire, trieur de tringles dans une grande surface, eu une petite amie un garçon qui nous a brisé le cœur, perdu ses clefs avant d’aller au travail. Acheter des vêtements alors que nous sommes en rouge à la banque. Checké son passeport 56 fois avant de prendre l’avion. Bref la vraie vie. Celle qui fait de nous des humains, celle qui nous rappelle ou nous sommes mais sans oublier d’où nous venons et nous rappeler l’odeur du Basilic.Tout public

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est

English:

We all have a Proust’s madeleine, don’t we? For me it’s the smell of basil, for you it’s your grandfather’s cologne or a song by the Backsteets boys.

Things that remind us of the child we once were. And they’re all different. We don’t have the same references. We’re strangers. But as surprising as it may seem to you. Tonight for a show. You’ll see that I’m you and you’re me.

We’ve all done a great food job, sorting rods in a supermarket, had a girlfriend/boyfriend who broke our hearts, lost our keys before going to work. Bought clothes while in the red at the bank. Checked your passport 56 times before getting on a plane. In short, real life. The one that makes us human, the one that reminds us where we are, but without forgetting where we come from, and reminding us of the smell of Basil.

