Spectacle Laurent Gerra Espace Bocapole Bressuire
Spectacle Laurent Gerra Espace Bocapole Bressuire samedi 13 février 2027.
Bressuire
Spectacle Laurent Gerra
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:00:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.
Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !
L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servi bien chaude et particulièrement relevée!
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
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English : Spectacle Laurent Gerra
L’événement Spectacle Laurent Gerra Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais
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