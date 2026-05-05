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Spectacle Laurent Gerra Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Laurent Gerra Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Laurent Gerra Espace Bocapole Bressuire samedi 13 février 2027.

Lieu : Espace Bocapole

Adresse : Bocapole

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 février 2027

Fin : samedi 13 février 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bressuire

Spectacle Laurent Gerra

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:00:00
fin : 2027-02-13

Date(s) :
2027-02-13

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.
Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !
L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servi bien chaude et particulièrement relevée!
Réservation dans les lieux de vente habituels.   .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Laurent Gerra

L’événement Spectacle Laurent Gerra Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais

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