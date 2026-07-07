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AGENDA · Nevers

Spectacle Laurent Gerra Rue Amiral Jacquinot Nevers

vendredi 11 décembre 2026 · Rue Amiral Jacquinot · Nevers

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue Amiral Jacquinot
Adresse
Nevers Agora
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
52 52 65 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nevers

Spectacle Laurent Gerra

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : 52 – 52 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 22:30:00

Date(s) :
2026-12-11

Après une tournée dans toute la France, qui se poursuit en 2026, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates au Palais des Congrès de Paris les 29, 30 et 31 décembre 2026 et en tournée dans toute la France en 2027 avec son spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais. Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons. Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans ! L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée !
Rendez vous le vendredi 11décembre à 20h.
Tarif de 52€ à 65€.
Billetterie en ligne.   .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   neversagora@agglo-nevers.fr

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English : Spectacle Laurent Gerra

L’événement Spectacle Laurent Gerra Nevers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cap Grand Nevers

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