Causerie sur VerVert Palais Ducal Nevers
Causerie sur VerVert Palais Ducal Nevers samedi 1 août 2026.
Nevers
Causerie sur VerVert
Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
La Camosine vous invite à une causerie le samedi 1er août à 11h au Palais ducal pour redécouvrir un personnage neversois haut en couleur Ver-vert, par Jean-Louis Balleret.
Sur inscription à la Camosine. .
Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 13 23 mediation@camosine.fr
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English : Causerie sur VerVert
L’événement Causerie sur VerVert Nevers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers
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