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Causerie sur VerVert Palais Ducal Nevers

Causerie sur VerVert Palais Ducal Nevers samedi 1 août 2026.

Lieu : Palais Ducal

Adresse : 1 Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nevers

Causerie sur VerVert

Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

La Camosine vous invite à une causerie le samedi 1er août à 11h au Palais ducal pour redécouvrir un personnage neversois haut en couleur Ver-vert, par Jean-Louis Balleret.
Sur inscription à la Camosine.   .

Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 13 23  mediation@camosine.fr

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English : Causerie sur VerVert

L’événement Causerie sur VerVert Nevers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers

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