Causerie sur VerVert Palais Ducal Nevers

Nevers

Causerie sur VerVert

Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La Camosine vous invite à une causerie le samedi 1er août à 11h au Palais ducal pour redécouvrir un personnage neversois haut en couleur Ver-vert, par Jean-Louis Balleret.

Sur inscription à la Camosine. .

Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 13 23 mediation@camosine.fr

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English : Causerie sur VerVert

L’événement Causerie sur VerVert Nevers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers