Animations de la Médiathèque Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Nevers

Animations de la Médiathèque

Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

Animations de la Médiathèque de Nevers pour le mois d’août atelier numérique, atelier créatif, éveil au cirque, jeux…

– Mardi 4 à 14h au Port de la Jonction. Atelier créatif autour des nuages. Cet atelier artistique et ludique invite à explorer le monde fascinant des nuages et leurs formes surprenantes. Après une découverte des principales catégories de nuages, le groupe imaginera des figures ou animaux dans le ciel avant de les représenter par le dessin. L’activité se conclura par un jeu collectif au choix. Pour les 6 9 ans. Sur inscription sur culture.nevers.fr

– Mercredi 12 à 14h au Port de la Jonction. Atelier intergénérationnel parents enfants 4 à 10 ans. Réalisation de poissons en osier et autre végétal avec Nathalie LEBON. Deux versions au choix canne à pêche ou mobile suspendu.

– Jeudi 13 au Port de la Jonction. Eveil au cirque Venez profiter d’un moment parent-enfant d’éveil corporel à travers le cirque, avec la Compagnie Tyrnanog ! Sur inscription sur culture.nevers.fr

– Jeudi 13 à 14h30 au Port de la Jonction. Ateliers ludiques en plein air. Rejoignez les bibliothécaires des médiathèques de Fourchambault et de Nevers pour des ateliers ludiques sur le site de la capitainerie, au port de la Jonction. Un moment convivial mêlant jeux et découvertes au fil de l’eau ! Entrée libre.

– Vendredi 14 à 14h au Port de la Jonction. Création d’un Boomerang proposés par Bruno Lesage. Pour les 8 11 ans. Sur inscription sur culture.nevers.fr

– Mercredi 19 à 15h au Port de la Jonction. Atelier création de carte pop-up sur le thème de la mer. Sur inscription sur culture.nevers.fr

– Jeudi 20 à 14h au Port de la Jonction. Atelier intergénérationnel parents enfants 8 à 12 ans Réalisation pot à crayons en osier et autre végétal avec Nathalie LEBON. Sur inscription sur culture.nevers.fr

– Vendredi 21 à 14h au Port de la Jonction. Création d’un Boomerang proposés par Bruno Lesage. Pour les 8 11 ans. Sur inscription sur culture.nevers.fr

– Samedi 22 à 14h au Port de la Jonction. L’association De cartes et de dés proposera et animera des jeux de société sur le thème de l’eau et créatures aquatiques de 14h à 18h. Un jeu de rôle sur inscription, à partir de 8 ans, sera également proposé en deux sessions (de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h). Sur inscription sur culture.nevers.fr .

Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 48 50 mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

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L’événement Animations de la Médiathèque Nevers a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cap Grand Nevers