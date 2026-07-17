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Tourne, tourne petit moulin !, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

mardi 4 août 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers

Tourne, tourne petit moulin !, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Lieu
CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)
Adresse
rue sabatier, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l'animatrice) _ Rendez-vous au CIAP, voir adresse ci-dessous

Tourne, tourne petit moulin ! Mardi 4 août, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice) _ Rendez-vous au CIAP, voir adresse ci-dessous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00

À Nevers, il y avait autrefois de nombreux moulins, particulièrement sur la Nièvre. Après avoir découvert leur histoire et rechercher leurs traces dans la ville, nous irons au bord de la rivière pour confectionner notre propre moulin et le voir fonctionner !
Chaque enfant devra apporter casquette, crème solaire, bouteille d’eau et une paire de sandales d’eau. L’arrivée se fait au parking du rond-point de la croix joyeuse.

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Atelier 6-12 ans sur inscription _ À Nevers, il y avait autrefois de nombreux moulins, particulièrement sur la Nièvre. Après avoir découvert leur histoire et rechercher leurs traces dans la ville…

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