Tourne, tourne petit moulin !, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers
mardi 4 août 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers
Informations pratiques
Tourne, tourne petit moulin ! Mardi 4 août, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre
5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice) _ Rendez-vous au CIAP, voir adresse ci-dessous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00
À Nevers, il y avait autrefois de nombreux moulins, particulièrement sur la Nièvre. Après avoir découvert leur histoire et rechercher leurs traces dans la ville, nous irons au bord de la rivière pour confectionner notre propre moulin et le voir fonctionner !
Chaque enfant devra apporter casquette, crème solaire, bouteille d’eau et une paire de sandales d’eau. L’arrivée se fait au parking du rond-point de la croix joyeuse.
CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Atelier 6-12 ans sur inscription _ À Nevers, il y avait autrefois de nombreux moulins, particulièrement sur la Nièvre. Après avoir découvert leur histoire et rechercher leurs traces dans la ville…
Ville de Nevers
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