Spectacle Laurent Gerra Montée Du Puech Salon-de-Provence

Spectacle Laurent Gerra

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 21h30.

OUVERTURE DES PORTES À 19H30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 59 – 59 – 69 EUR

Rendez-vous le 4 juillet 2026 au Château de l’Empéri à Salon de Provence pour un évènement exceptionnel !

Après une tournée dans toute la France, qui se poursuit en 2026, une vingtaine de représentations à guichets fermés au Casino de Paris en décembre 2024 et 6 représentations aux Folies Bergère en décembre 2025, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates au Palais des Congrès de Paris les 29, 30 et 31 décembre 2026 avec son spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.



Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.



Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !



L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us on July 4, 2026 at the Château de l?Empéri in Salon de Provence for an exceptional event!

L’événement Spectacle Laurent Gerra Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence