Informations pratiques

Rodez

Spectacle Lavinia Mancusi

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Musique spectacle Lavinia Mancusi , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 6 octobre 2026 à 20:30

Parmi les voix les plus intenses et authentique de la nouvelle génération de la scène musicale transalpine, Lavinia Mancusi imprime sa forte personnalité dans l’interprétation des traditions populaires italiennes et dans ses échappées belles dans les musiques du monde.

Consacrée par de nombreux prix depuis 2019, cette jeune romaine, chanteuse multi-instrumentiste, se distingue par une présence scénique magnétique et une énergie profondément expressive.

Avec ce 3ème album, Lavinia propose un véritable voyage sonore à travers les émotions et les racines. Il propose, à partir de la suggestion contenue dans le titre, une réflexion qui cherche à embrasser, d’un seul regard, les multiples phases du cycle de la vie.

Autour du spectacle

En partenariat avec le Club

Prix pour la meilleure interprétation

Prix du public pour la XXXe édition de Musicultura en 2019

Prix pour la musique d’autrice dans le cadre du Lilith Festival .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Music: Lavinia Mancusi show, presented by the MJC of Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, October 6, 2026, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Lavinia Mancusi Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)