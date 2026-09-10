Spectacle : Le bureau des légendes, Théâtre du Lycée Saint-Luc de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Spectacle : Le bureau des légendes Samedi 19 septembre, 16h00, 18h00 Théâtre du Lycée Saint-Luc de Cambrai Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Spectacle : le bureau des légendes

Samedi à 16h et 18h

→ RDV devant l’entrée de l’établissement, 31 boulevard de la Liberté, face à la Porte de Paris

Profitez du magnifique cadre du théâtre du lycée Saint Luc pour ouvrir grand les yeux, affûter vos oreilles, et embarquer dans un spectacle totalement déjanté où la fiction déborde joyeusement sur la réalité ! Jean et Félix, deux conservateurs aussi farfelus qu’infatigables, sillonnent les routes du monde pour enquêter sur la véracité des contes et légendes.

Leur mission ? Récolter des objets légendaires et convaincre les plus sceptiques que ces personnages existent bel et bien…

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai, joué par la Compagnie Chamane

Durée 1h. Tout public. Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Théâtre du Lycée Saint-Luc de Cambrai 31 boulevard de la liberté cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

Spectacle : le bureau des légendes

© Cie Chamane