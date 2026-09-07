Spectacle : Le Cabinet d’ordonnances musicales, Château de Flers, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Flers · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Spectacle : Le Cabinet d’ordonnances musicales Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de Flers Nord
Gratuit – Sur inscription sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, profitez d’une bonne auto-médication vocale !
Le cabinet d’ordonnances musicales – Cie On-Off –Tout public – en continu de 14h30 à 18h30 – consultations de 15 à 20 min. – Sur inscription sur place
Quand la chanson devient ordonnance poétique
Deux chanteuses-comédiennes ouvrent un cabinet pas comme les autres : ici, la prescription est musicale. Après un échange complice pour co-construire le diagnostic, elles délivrent un remède unique : une chanson sur mesure, interprétée en direct et suivie d’une ordonnance à emporter. Entre humour, poésie, légèreté et soin symbolique, l’art devient prescription. Un lien qui se chante, se respire, se partage.
Ce spectacle s’inscrit dans la programmation des Semaines de la Santé Mentale organisées par le CISM – Val de Marque (Conseil Intercommunal en Santé Mentale).
Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/histoire-du-chateau-de-flers Construit en 1661, ce château est typique de l’architecture flamande du 17ème siècle. Il accueille aujourd’hui dans ses caves un musée.
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, profitez d’une bonne auto-médication vocale ! spectacle chanson
© Cie On Off
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