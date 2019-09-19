Spectacle « Le Capitaine Fracasse » – château de Bazouges, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
samedi 19 septembre 2026 · Bazouges-Cré-sur-Loir · Bazouges Cré sur Loir
Informations pratiques
Spectacle « Le Capitaine Fracasse » – château de Bazouges Samedi 19 septembre, 14h00, 19h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
39 rue du château
Visite libre du parc
Samedi 14h-18h
Spectacle “Le Capitaine Fracasse” par la Houlala Compagnie.
(Au chapeau).
Samedi 19 septembre 19h
1H30- tout public.
Le Capitaine Fracasse. Un jeune baron sans fortune devient comédien par amour et affronte duels, complots et passions sur les routes de France. Dans un monde de théâtre, d’épées et de bravoure, il se réinvente en héros masqué. Un classique de Théophile Gautier.
En cas de pluie le spectacle sera reporté.
Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire
39 rue du château
©MINISTERE DE LA CULTURE
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