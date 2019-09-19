Spectacle « Le Capitaine Fracasse » – château de Bazouges, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Spectacle « Le Capitaine Fracasse » – château de Bazouges Samedi 19 septembre, 14h00, 19h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

39 rue du château

Visite libre du parc

Samedi 14h-18h

Spectacle “Le Capitaine Fracasse” par la Houlala Compagnie.

(Au chapeau).

Samedi 19 septembre 19h

1H30- tout public.

Le Capitaine Fracasse. Un jeune baron sans fortune devient comédien par amour et affronte duels, complots et passions sur les routes de France. Dans un monde de théâtre, d’épées et de bravoure, il se réinvente en héros masqué. Un classique de Théophile Gautier.

En cas de pluie le spectacle sera reporté.

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

39 rue du château

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