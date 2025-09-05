Spectacle Le Carnaval des animaux Onet-le-Château

25 Places des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : Mardi 2026-03-17

2026-03-17

Mardi 17 mars | 20h30 | Théâtre La Baleine. Tout public. L’humoriste Alex Vizorek, accompagné par dix instrumentistes et une artiste visuelle, revisite Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, dans une version adaptée aux petits comme aux grands.

Imaginons une grande, une très grande fête, et comme La Fontaine, n’invitons que des bêtes ! Composé par Camille Saint-Saëns en 1886, Le Carnaval des animaux est une suite pour ensemble instrumental devenu un classique.

Ce pastiche animalier offre une occasion idéale de faire découvrir la musique classique aux petits. La version proposée ici, interprétée par dix instrumentistes, se compose des quinze tableaux successifs, qui présentent les animaux en musique et sur des textes originaux, écrits sur mesure et interprétés par Alex Vizorek. L’ensemble est sublimé par les illustrations réalisées en live par l’artiste visuelle Karo Pauwels.

Durée 1h

Tarif Plein tarif 30€ / réduit 25 € / Abonnement (3 spectacles et +) 22€ / Carte culture 22€ / Étudiant et moins de 18 ans 15€ / Moins de 12 ans 12€ .

25 Places des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 contact@la-baleine.eu

English :

Tuesday, March 17 | 8:30 pm | Théâtre La Baleine. All audiences. Comedian Alex Vizorek, accompanied by ten instrumentalists and a visual artist, revisits Saint-Saëns’ « Le Carnaval des animaux », in a version suitable for young and old alike.

German :

Dienstag, 17. März | 20:30 | Théâtre La Baleine. Für alle Altersgruppen. Der Komiker Alex Vizorek, begleitet von zehn Instrumentalisten und einer visuellen Künstlerin, interpretiert Saint-Saëns’ « Karneval der Tiere » neu, in einer Version, die für Groß und Klein geeignet ist.

Italiano :

Martedì 17 marzo | 20.30 | Théâtre La Baleine. Per tutti i pubblici. Il comico Alex Vizorek, accompagnato da dieci strumentisti e un artista visivo, rivisita « Le Carnaval des animaux » di Saint-Saëns in una versione adatta a grandi e piccini.

Espanol :

Martes 17 de marzo | 20.30 h | Théâtre La Baleine. Todos los públicos. El cómico Alex Vizorek, acompañado por diez instrumentistas y un artista plástico, revisita « Le Carnaval des animaux » de Saint-Saëns en una versión apta para grandes y pequeños.

