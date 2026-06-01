Spectacle LE DÎNER DE CONS Brissac Loire Aubance
Spectacle LE DÎNER DE CONS Brissac Loire Aubance samedi 27 juin 2026.
Brissac Loire Aubance
Spectacle LE DÎNER DE CONS
Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle LE DÎNER DE CONS au Château de Saint-Saturnin-sur-Loire
Ce soir, Pierre Brochant jubile il a déniché François Pignon, un champion de la maquette d’allumettes, prototype idéal de la maladresse et de la naïveté. La soirée s’annonce délicieusement cruelle… sauf que le con en question va faire exploser le plan de table, dynamiter la vie de son hôte et prouver que parfois, le vrai pigeon n’est pas celui qu’on croyait.
Une comédie culte, grinçante, où l’arroseur se fait arroser, et où le rire se nourrit de la bêtise des uns… et de la vanité des autres ! .
Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
LE D%CENER DE CONS show at the Ch%E2teau de Saint-Saturnin-sur-Loire
L’événement Spectacle LE DÎNER DE CONS Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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