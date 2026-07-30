Informations pratiques

Rodez

Spectacle Le Fabrice di Falco Quartet

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Lyrique, baroque, jazz spectacle Le Fabrice di Falco Quartet , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, vendredi 2 avril 2027 à 20:30

Du baroque jusqu’au jazz

Avec Le Fabrice di Falco Quartet, la voix devient un territoire de liberté où les époques, les styles et les cultures dialoguent sans frontières. Contre‑ténor à la trajectoire singulière, Fabrice di Falco invite le public à un voyage musical audacieux, allant du répertoire baroque aux esthétiques jazz et contemporaines.

Entouré de musiciens complices, il explore les filiations secrètes entre les musiques savantes et populaires, mêlant virtuosité, improvisation et émotion brute. Ce concert est une traversée sensible et inventive, où la voix se réinvente et affirme toute sa puissance expressive, entre héritage et création.

Un moment musical intense, libre et profondément incarné.

Au programme de cette soirée de grands airs composés pour les castrats, réarrangés en jazz

En partenariat avec l’association les Contres Courants dans le cadre de la programmation des Récitals Lyriques en Aveyron

Durée 1 h

A partir de 12 ans

Distribution

Chant Fabrice di Falco

Piano Jonathan Goyvaertz

Contrebasse Julien Leleu

Batterie Aurélien Pasquet .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Opera, Baroque, Jazz: The Fabrice di Falco Quartet concert, at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Friday, April 2, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Le Fabrice di Falco Quartet Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)