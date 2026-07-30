Spectacle Le Fabrice di Falco Quartet Rodez
vendredi 2 avril 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle Le Fabrice di Falco Quartet
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
Lyrique, baroque, jazz spectacle Le Fabrice di Falco Quartet , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, vendredi 2 avril 2027 à 20:30
Du baroque jusqu’au jazz
Avec Le Fabrice di Falco Quartet, la voix devient un territoire de liberté où les époques, les styles et les cultures dialoguent sans frontières. Contre‑ténor à la trajectoire singulière, Fabrice di Falco invite le public à un voyage musical audacieux, allant du répertoire baroque aux esthétiques jazz et contemporaines.
Entouré de musiciens complices, il explore les filiations secrètes entre les musiques savantes et populaires, mêlant virtuosité, improvisation et émotion brute. Ce concert est une traversée sensible et inventive, où la voix se réinvente et affirme toute sa puissance expressive, entre héritage et création.
Un moment musical intense, libre et profondément incarné.
Au programme de cette soirée de grands airs composés pour les castrats, réarrangés en jazz
En partenariat avec l’association les Contres Courants dans le cadre de la programmation des Récitals Lyriques en Aveyron
Durée 1 h
A partir de 12 ans
Distribution
Chant Fabrice di Falco
Piano Jonathan Goyvaertz
Contrebasse Julien Leleu
Batterie Aurélien Pasquet .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Opera, Baroque, Jazz: The Fabrice di Falco Quartet concert, at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Friday, April 2, 2027, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle Le Fabrice di Falco Quartet Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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