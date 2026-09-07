Informations pratiques

Spectacle « Le Grand déménagement » à la ferme Dupire Samedi 19 septembre, 18h30 Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Nord

Gratuit -Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Samedi 19 septembre de18h30 à 20h le Théâtre d’à côté vous invite à un grand déménagement, tour à tour joyeusement bordélique et nostalgiquement feutré. Et réciproquement !

« VENDS théâtre, volumes agréables, cachet authentique, poutres apparentes et murs gorgés d’histoire. Gros potentiel baignant dans son jus. Prévoir « quelques » travaux. »

Voilà. On y est.

Après de nombreuses années passées dans ce théâtre, notre petite troupe va partir vers d’autres horizons et, donc, ce soir, on déménage !

Évidemment, on va rigoler, boire du café, tout nettoyer.

Évidemment, il y aura de grandes parties de Tétris, tout le monde aura son mot à dire sur la façon de sortir le canapé et, évidemment, nous aurons soudainement un coup de fil urgent à passer au moment de porter la machine à laver.

Mais, évidemment, tout ne sera pas toujours aussi évident, surtout lorsqu’il s’agira de quitter ses souvenirs, de laisser des fantômes derrière soi, d’aller habiter le futur ou de décider de ce que l’on garde quand on déménage de planète. Et si partir, c’est mourir un peu, est-ce qu’arriver, c’est renaître beaucoup ?

Bref. Que vous veniez pour la visite ou pour faire des cartons, soyez les bienvenu-e-s à notre grand déménagement, tour à tour joyeusement bordélique et nostalgiquement feutré. Et réciproquement. Et, si vous venez pour voir un spectacle, il n’est pas à exclure que tout cela en soit un.

par le Théâtre d’à côté- Direction Grégory Cinus Avec Stéphanie Armingaud, Mélanie Bois, Matthieu Clavey, Benoit Deboffle, Olivier Dumortier, David Fleury, Marie Guichard, Céline Haedens, Florence Herman, Hervé Lefol

Lumière : François Cordonnier

Horaires

Samedi 19 septembre de18h30 à 20h

Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

Murder Party, spectacles, projections, concert, …Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici : https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises[0]=48

Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises%5B0%5D=48 »}]

Samedi 19 septembre de18h30 à 20h le Théâtre d’à côté vous invite à un grand déménagement, tour à tour joyeusement bordélique et nostalgiquement feutré. Et réciproquement ! journées du patrimoine

Regards/Fred Ruffin