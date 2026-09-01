Spectacle le manoir enchanté, le manoir en chantant | Journées du Patrimoine Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey
dimanche 20 septembre 2026 · Manoir de la Mare · Saint-Manvieu-Norrey
Informations pratiques
Saint-Manvieu-Norrey
Spectacle le manoir enchanté, le manoir en chantant | Journées du Patrimoine
Manoir de la Mare La mare Saint-Manvieu-Norrey Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !
Petites et grandes élèves de cette école atypique vous invitent à les suivre sur les routes de la poésie et de la musique, puis, au son des flûtes et des tambourins à les rejoindre.
Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !
Petites et grandes élèves de cette école atypique vous invitent à les suivre sur les routes de la poésie et de la musique, puis, au son des flûtes et des tambourins à les rejoindre, si le cœur vous en dit, dans quelques danses folkloriques d’ici et d’ailleurs. Durée 30 min. .
Manoir de la Mare La mare Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle le manoir enchanté, le manoir en chantant | Journées du Patrimoine
Let yourself be enchanted by the charm of songs from France and around the world!
Pupils of all ages at this unique school invite you to follow them along the paths of poetry and music, and then, to the sound of flutes and tambourines, to join them.
L’événement Spectacle le manoir enchanté, le manoir en chantant | Journées du Patrimoine Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Saint-Manvieu-Norrey (Calvados)
- Visite guidée : du vent dans les voiles, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey 19 septembre 2026
- Animation jeune public : chasse aux graffitis, mystères au manoir, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey 19 septembre 2026
- Spectacle : le manoir enchanté, le manoir en chantant, Manoir de la Mare, Saint-Manvieu-Norrey 19 septembre 2026
- Atelier : l’art du vitrail, Église Notre-Dame-des-Labours, Saint-Manvieu-Norrey 20 septembre 2026
- Visite libre de la chapelle | Journées du Patrimoine Rue de l’église Saint-Manvieu-Norrey 20 septembre 2026