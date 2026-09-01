Spectacle le manoir enchanté, le manoir en chantant | Journées du Patrimoine Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Saint-Manvieu-Norrey

Spectacle le manoir enchanté, le manoir en chantant | Journées du Patrimoine

Manoir de la Mare La mare Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !

Petites et grandes élèves de cette école atypique vous invitent à les suivre sur les routes de la poésie et de la musique, puis, au son des flûtes et des tambourins à les rejoindre.

Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !

Petites et grandes élèves de cette école atypique vous invitent à les suivre sur les routes de la poésie et de la musique, puis, au son des flûtes et des tambourins à les rejoindre, si le cœur vous en dit, dans quelques danses folkloriques d’ici et d’ailleurs. Durée 30 min. .

Manoir de la Mare La mare Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 99

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English : Spectacle le manoir enchanté, le manoir en chantant | Journées du Patrimoine

Let yourself be enchanted by the charm of songs from France and around the world!

Pupils of all ages at this unique school invite you to follow them along the paths of poetry and music, and then, to the sound of flutes and tambourines, to join them.

L’événement Spectacle le manoir enchanté, le manoir en chantant | Journées du Patrimoine Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer