Spectacle Le Menteur Théatre Morteau
jeudi 21 janvier 2027 · Théatre · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Spectacle Le Menteur
Théatre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21 21:30:00
Date(s) :
2027-01-21
Sur réservation. Venant de terminer ses études, Dorante rentre à Paris, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale. Dorante ment comme il respire aux femmes, à son valet, à son ami, à son père. Mais les belles n’étant pas en reste de supercheries, ces jeunes gens nous entraînent dans une valse irrésistible et musicale de quiproquos et de rebondissements. .
Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53
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English :
L’événement Spectacle Le Menteur Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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