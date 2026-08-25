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AGENDA · Morteau

Spectacle Le Menteur Théatre Morteau

jeudi 21 janvier 2027 · Théatre · Morteau

Informations pratiques

Début
jeudi 21 janvier 2027
Fin
jeudi 21 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théatre
Adresse
Place de la Halle
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
14 14 Tarif réduit Tarif réduit

Morteau

Spectacle Le Menteur

Théatre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21 21:30:00

Date(s) :
2027-01-21

Sur réservation. Venant de terminer ses études, Dorante rentre à Paris, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale. Dorante ment comme il respire aux femmes, à son valet, à son ami, à son père. Mais les belles n’étant pas en reste de supercheries, ces jeunes gens nous entraînent dans une valse irrésistible et musicale de quiproquos et de rebondissements.   .

Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 

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English :

L’événement Spectacle Le Menteur Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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