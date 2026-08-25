Spectacle Le Menteur Théatre Morteau

Informations pratiques

Morteau

Spectacle Le Menteur

Théatre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:00:00

fin : 2027-01-21 21:30:00

Date(s) :

2027-01-21

Sur réservation. Venant de terminer ses études, Dorante rentre à Paris, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale. Dorante ment comme il respire aux femmes, à son valet, à son ami, à son père. Mais les belles n’étant pas en reste de supercheries, ces jeunes gens nous entraînent dans une valse irrésistible et musicale de quiproquos et de rebondissements. .

Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Le Menteur Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER