Spectacle Le ravissement d’Adèle Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Le ravissement d’Adèle

Mardi 9 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09 22:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Dans le petit village, Adèle a disparu. Fugue ou rapt ?

Chacun y va de son soupçon. L’enquête piétine. On épie, on ment, on révèle des secrets, la disparition d’Adèle est devenu le cheval de bataille d’un village jusque là sans histoires. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In the small village, Adèle has disappeared. Runaway or abduction?

L’événement Spectacle Le ravissement d’Adèle Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence