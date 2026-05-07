Spectacle Le ravissement d’Adèle Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Le ravissement d’Adèle Comédie d’Aix Aix-en-Provence mardi 9 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Le ravissement d’Adèle
Mardi 9 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:30:00
fin : 2026-06-09 22:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Dans le petit village, Adèle a disparu. Fugue ou rapt ?
Chacun y va de son soupçon. L’enquête piétine. On épie, on ment, on révèle des secrets, la disparition d’Adèle est devenu le cheval de bataille d’un village jusque là sans histoires. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In the small village, Adèle has disappeared. Runaway or abduction?
L’événement Spectacle Le ravissement d’Adèle Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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