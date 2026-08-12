Spectacle Le Royaume d’Aliénor La Comédie de Metz Metz
samedi 19 septembre 2026 · La Comédie de Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Le Royaume d’Aliénor
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 15:50:00
Date(s) :
2026-09-19
Aventure, courage et créatures magiques. Entrez dans le Moyen-Âge avec Aliénor et sa quête fantastique.
Lorsque son royaume est touché par une étrange malédiction, Aliénor part à la recherche d’une licorne aux pouvoirs fabuleux. Mais comment trouver une créature magique quand on n’est pas un grand chevalier ? Pleine de courage et avec l’aide de Dodo, une créature farfelue, Aliénor se lance dans une quête extraordinaire pour sauver son royaume.
Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.Enfants
11 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
Adventure, courage, and magical creatures. Step into the Middle Ages with Aliénor and her fantastical quest.
When her kingdom is struck by a strange curse, Aliénor sets out in search of a unicorn with fabulous powers. But how can she find a magical creature when she’s not a great knight? Full of courage and with the help of Dodo, a quirky creature, Aliénor embarks on an extraordinary quest to save her kingdom.
For children ages 3 to 10.
L’événement Spectacle Le Royaume d’Aliénor Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ
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