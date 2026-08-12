Spectacle Le Royaume d’Aliénor La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Le Royaume d’Aliénor

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 15:50:00

Date(s) :

2026-09-19

Aventure, courage et créatures magiques. Entrez dans le Moyen-Âge avec Aliénor et sa quête fantastique.

Lorsque son royaume est touché par une étrange malédiction, Aliénor part à la recherche d’une licorne aux pouvoirs fabuleux. Mais comment trouver une créature magique quand on n’est pas un grand chevalier ? Pleine de courage et avec l’aide de Dodo, une créature farfelue, Aliénor se lance dans une quête extraordinaire pour sauver son royaume.

Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.Enfants

11 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

Adventure, courage, and magical creatures. Step into the Middle Ages with Aliénor and her fantastical quest.

When her kingdom is struck by a strange curse, Aliénor sets out in search of a unicorn with fabulous powers. But how can she find a magical creature when she’s not a great knight? Full of courage and with the help of Dodo, a quirky creature, Aliénor embarks on an extraordinary quest to save her kingdom.

For children ages 3 to 10.

L’événement Spectacle Le Royaume d’Aliénor Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ