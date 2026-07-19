Spectacle Le Sanctuaire Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Le Sanctuaire

26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:05:00

Date(s) :

2026-10-02

La famille de Gemma, 13 ans, a trouvé refuge en montagne depuis que les oiseaux, à l’origine d’un mal mystérieux, ont conduit l’humanité à son extinction. Cette montagne est son sanctuaire, elle en adore chaque recoin, en maîtrise les règles. Pour assurer leur survie, tout oiseau repéré doit être exterminé le moindre contact pourrait être fatal. Un matin, poursuivant un aigle pour l’achever, Gemma franchit la limite du sanctuaire et assiste à une scène qui va faire basculer son monde l’aigle vient se poser à même la peau d’un vieil homme. Et si toute son existence n’était basée que sur le mensonge ? Et si son père qui les a mené là pour les protéger n’avait fait qu’ériger une prison pour les retenir isolés et vulnérables, à l’écart du monde ? Le Sanctuaire raconte l’histoire d’une émancipation, du chemin vers la vérité qui passe par la renonciation à un bonheur illusoire. C’est l’histoire du courage nécessaire pour parcourir ce chemin, le prix de l’accès à la connaissance associée à la liberté. Laurine Roux et Emilie Wiest nous amènent à nous questionner sur la dangerosité de la croyance au détriment de la connaissance, du croire au lieu du savoir.

Dans le cadre du Festival International de GéographieTout public

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26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

The family of 13-year-old Gemma has taken refuge in the mountains ever since the birds—the source of a mysterious plague—led humanity to extinction. This mountain is her sanctuary; she adores every corner of it and knows its rules by heart. To ensure their survival, any bird spotted must be exterminated: the slightest contact could be fatal. One morning, while pursuing an eagle to kill it, Gemma crosses the boundary of the sanctuary and witnesses a scene that will turn her world upside down: the eagle lands and takes on the form of an old man. What if her entire existence were based on nothing but a lie? What if her father, who brought them there to protect them, had merely built a prison to keep them isolated and vulnerable, cut off from the world? *The Sanctuary* tells the story of emancipation—the path to truth that requires renouncing an illusory happiness. It is the story of the courage required to walk this path, and the price of gaining access to knowledge coupled with freedom. Laurine Roux and Emilie Wiest lead us to question the dangers of belief at the expense of knowledge—of believing rather than knowing.

As part of the International Geography Festival

L’événement Spectacle Le Sanctuaire Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES