Spectacle Le Schpountz Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Spectacle Le Schpountz Espace Charles Trenet Salon-de-Provence samedi 2 mai 2026.
Salon-de-Provence
Spectacle Le Schpountz
Samedi 2 mai 2026 de 20h30 à 22h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Dans un village provençal, Irénée, jeune commis épicier rêveur et naïf, fantasme de devenir une grande vedette de cinéma.
Lorsqu’une équipe de tournage passe par là, ils découvrent son enthousiasme et se moquent de lui en lui faisant signer un contrat bidon, prétendant qu’il a tout pour devenir la prochaine star. Convaincu, Irénée monte à Paris, le cœur plein d’espoir..
….mais la farce se révèle cruelle lorsqu’il réalise qu’il a été dupé. Il réalise à son corps défendant, que son oncle Baptiste avait raison il n’est pas bon à rien, il est mauvais à tout.
POSSIBILITÉ DE COVOITURER, INSCRIVEZ-VOUS AU 06 13 20 00 66 .
Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In a Provencal village, Irénée, a dreamy, naive young grocery clerk, fantasizes about becoming a big movie star.
L’événement Spectacle Le Schpountz Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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