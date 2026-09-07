Spectacle : Le souffle du berger, Cathédrale Saint-Lizier, Saint-Lizier

Informations pratiques

Spectacle : Le souffle du berger Dimanche 20 septembre, 14h00 Cathédrale Saint-Lizier Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ANIMATIONS ET VISITES DES 10H00

16H00 : CONCERT A LA CATHEDRALE

Ce programme mêle répertoires savant et populaire, nous plonge dans la musique pastorale, des airs traditionnels des montagnes aux pièces de cour, bergerettes et brunettes, les chants en langues régionales et les appels de pâtres, avec des instruments uniques tels que les musettes, zampogna, clarines et sonnailles. Ces sonorités, tantôt sauvages, tantôt empreintes de poésie, nous relient à une époque où chaque note, chaque souffle, portait la mémoire d’une terre vivante.

Ce projet ne se limite pas à un simple concert : chaque rencontre sera suivie d’un débat, une invitation à réfléchir ensemble sur l’avenir du pastoralisme, à dialoguer sur la manière de soutenir et valoriser ces métiers essentiels à la sauvegarde de notre environnement. Nourris par la musique et les échanges, ces moments de partage permettront de saisir toute la richesse de ce savoir-faire ancestral et de poser les bases d’un avenir où tradition et innovation marchent main dans la main.

Afin de compléter ce débat, des animaux de la transhumance seront présents et accompagnés de leurs bergers.

ANIMATIONS en partenariat avec les associations :

* Transhumances en Couserans : Stands de présentation de chiens, moutons, chevaux, vaches et objets traditionnels.

* Autrefois le Couserans : Démonstration de métiers anciens.

* Les Consorani : Les traces du passé dans la Cité.

* Marché de produits locaux.

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VISITES :

10h00 : Visite de la Cathédrale, son histoire, son bâti, ses peintures et la Pieta.

De 10h15 à 11h00 – 11h45 à 12h30 – 14h15 à 15h00 :

– Pharmacie et de la Chapelle de l’Hôtel Dieu. Prix : participation libre – 15 pers max par visite – Réservation sur place.

Accès à la Pharmacie en dehors des visites guidées

EXPOSITIONS AU PRESBYTERE :

* Sculptures : « Dans la rigueur du métal »Daniel PERREU

* Peintures de Ann de ST-AM

Cathédrale Saint-Lizier 3 Place de l’Eglise, 09190 Saint-Lizier, France Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie 0561661622 https://www.tourisme-couserans-pyrenees.com/patrimoine-culturel/cathedrale-de-saint-lizier La cathédrale Saint-Lizier, reconnaissable à son clocher de style « toulousain » vous transportera dans différentes époques le XIe siècle tout d’abord par ses fresques romanes qui décorent le chœur depuis 1080. Elles ont été découvertes à la fin des années 1960, elles sont parmi les ensembles les plus imposants dans les Pyrénées.

Le transept et la nef ont été bâti au XIVe siècle. Dans chaque bras de transept vous pourrez voir deux retables remarquables datant eux du XVIIIe siècle.

Au fond de la nef en face de la porte d’entrée un porte en bois vous permettra d’accéder au cloître. L’accès au cloître se fait depuis la Cathédrale Saint-Lizier par la porte qui se trouve quasiment en face de la porte d’entrée à l’intérieur de la cathédrale.

ANIMATIONS ET VISITES DES 10H00

©valentin@chapelleharmonique.com