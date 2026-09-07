Visite théâtralisée de l’Hôtel-Dieu de Saint-Lizier, Hôtel-Dieu, Saint-Lizier

Informations pratiques

Visite théâtralisée de l’Hôtel-Dieu de Saint-Lizier 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Ariège

Tarif préférentiel. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour cette saison 2026, les guides de l’Office de tourisme changent de tenue et vous invitent à suivre Marie-Thérèse, sœur au service de l’Hôtel-Dieu, ou Jacques, pèlerin de passage. Tous deux vous feront découvrir l’établissement tel qu’il était vécu au début du XIXe siècle.

Au fil de cette visite vivante et captivante, découvrez l’organisation quotidienne d’un Hôtel-Dieu, les fonctions de ce bâtiment singulier et les personnes que l’on pouvait y rencontrer. Le parcours s’appuie sur les éléments encore conservés de cette époque, notamment la chapelle située au centre de l’édifice et la remarquable pharmacie, toutes deux préservées depuis 1764.

Hôtel-Dieu Rue de l’Hôtel-Dieu, 09190 Saint-Lizier Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie

Les guides de l’Office de Tourisme changent de tenue pour cette saison 2026, on vous propose de suivre Marie-Thérèse sœur œuvrant dans l’Hôtel-Dieu ou Jacques pèlerin qui vous présenteront leur tel ?…

©Stéphanie Kitchen