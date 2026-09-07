Visite commentée de la Cathédrale Saint-Lizier, Cathédrale Saint-Lizier, Saint-Lizier

Informations pratiques

Visite commentée de la Cathédrale Saint-Lizier Dimanche 20 septembre, 10h30 Cathédrale Saint-Lizier Ariège

Participation libre, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ancienne cathédrale devenue église paroissiale au XIVe siècle, cet édifice offre un remarquable voyage à travers l’histoire de l’art, du Moyen Âge central à l’époque moderne. Son riche décor intérieur réunit des œuvres de différentes périodes, parmi lesquelles une remarquable Piéta en pierre réalisée par Gervais Drouet, célèbre sculpteur toulousain du XVIIe siècle. Celle-ci s’intègre harmonieusement au décor du chœur, composé d’éléments des XIIIe et XIVe siècles, témoignant de la richesse patrimoniale de l’édifice.

Cathédrale Saint-Lizier 3 Place de l’Eglise, 09190 Saint-Lizier, France Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie 0561661622 https://www.tourisme-couserans-pyrenees.com/patrimoine-culturel/cathedrale-de-saint-lizier La cathédrale Saint-Lizier, reconnaissable à son clocher de style « toulousain » vous transportera dans différentes époques le XIe siècle tout d’abord par ses fresques romanes qui décorent le chœur depuis 1080. Elles ont été découvertes à la fin des années 1960, elles sont parmi les ensembles les plus imposants dans les Pyrénées.

Le transept et la nef ont été bâti au XIVe siècle. Dans chaque bras de transept vous pourrez voir deux retables remarquables datant eux du XVIIIe siècle.

Au fond de la nef en face de la porte d’entrée un porte en bois vous permettra d’accéder au cloître. L’accès au cloître se fait depuis la Cathédrale Saint-Lizier par la porte qui se trouve quasiment en face de la porte d’entrée à l’intérieur de la cathédrale.

Cathédrale qui au XIVe siècle devient église paroissiale. Ce lieu de culte offre un décors intérieur qui fait voyager le visiteur du Moyen Âge central à la période moderne de notre histoire. décor,…

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