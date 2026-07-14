Spectacle Le Turc en Italie place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Le Turc en Italie

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Samedi 2027-06-20 20:00:00

fin : 2027-06-22 22:30:00

Date(s) :

2027-06-20 2027-06-22 2027-06-24 2027-06-26

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Riccardo Bisatti

Conception et mise en scène Alexandra Lacroix

Alexandra Lacroix imagine Il Turco in Italia comme une comédie virtuose où le récit se fabrique sous nos yeux, avec comme fils de trame ce qui interpelle toujours aujourd’hui les rapports de couple, la place de l’argent, la liberté des femmes ou encore les fantasmes projetés sur l’étranger. Le poète Prosdocimo est ici un auteur-réalisateur qui tourne un film sur Naples, cadrant, assemblant et transformant la réalité. Dès lors, une question traverse toute l’œuvre où s’arrête l’observation, où commence la mise en scène ? Et que dit ce regard de celles et ceux qu’il prétend saisir ? Naples devient alors bien plus qu’un décor mais une ville de contrastes, de circulations, de seuils, où cœxistent éclat et vestige, surface et profondeur. La scénographie en reprend la logique en imaginant un espace de montage avec caméras, images, plans superposés et trajectoires parallèles où les personnages se croisent, se frôlent et se perdent, comme pris dans la mécanique d’un récit qui les dépasse et portés par l’énergie fulgurante de Rossini.Tout public

85 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Orchestra and Chorus of the Opéra national de Nancy-Lorraine

Musical Director: Riccardo Bisatti

Concept and Direction: Alexandra Lacroix

Alexandra Lacroix envisions *Il Turco in Italia* as a virtuoso comedy in which the narrative unfolds before our eyes, with themes that remain relevant today as its central threads: relationships, the role of money, women’s freedom, and the fantasies projected onto foreigners. The poet Prosdocimo is portrayed here as a writer-director shooting a film about Naples, framing, editing, and transforming reality. Consequently, one question runs through the entire work: where does observation end, and where does staging begin? And what does this gaze reveal about those it claims to capture? Naples thus becomes much more than a backdrop; it is a city of contrasts, of movement, of thresholds, where brilliance and relics, surface and depth coexist. The set design echoes this logic by envisioning an editing space with cameras, images, superimposed shots, and parallel trajectorieswhere the characters cross paths, brush past one another, and lose each other, as if caught up in the mechanics of a narrative that transcends them and carried along by Rossini’s dazzling energy.

L’événement Spectacle Le Turc en Italie Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY