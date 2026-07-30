Spectacle Leboncoin du feu Rodez

Informations pratiques

Rodez

Spectacle Leboncoin du feu

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-26

Théâtre spectacle Leboncoin du feu , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 26 et mercredi 27 janvier 2027 à 20:30

Par Le Cri Dévôt

De 2019 à 2024, Camille Dalloz va se faire passer pour celui qu’il n’est pas. Où ça ? Sur Leboncoin. Un faux acheteur pour tromper de vrais vendeurs.



Un jour, il est un homme. Le lendemain, une femme. Tour à tour pince-sans-rire, vulgaire ou dépressif… tous les profils y passent mais un seul pseudo reste Pomelopop. Qui donc se cache derrière le masque de cet arnaqueur du dimanche ?

Leboncoin du feu est un voyage s’inventer pour mieux se découvrir. Un endroit mélancolique, drôle, mais profondément humain, qui interroge notre rapport au masque, à la solitude, au désir de lien. Et cette étrange sensation de se perdre, à force de jouer tous les rôles.

Un ovni tout terrain, hilarant et délicieusement décalé. La Dépêche

Durée 1 h

A partir de 12 ans

Distribution

Conception, écriture et jeu Camille Daloz

Production et diffusion Léna Von Braun

Collaboratrices artistiques Mélanie Besombes, Emmanuelle Bertrand

Création lumière Léa Mastrovito

Production Le Cri Dévot

Coproduction L’Astrolabe Grand Figeac, artiste associé Partenaires Scène de Bayssan Hérault Culture, Asma, La Baignoire lieu des écritures contemporaines, Le Sillon Scène conventionnée Art en Territoire, Théâtre Jérôme Savary Ville de Villeneuve-les-Maguelone, Ville de Montpellier résidence Impulsion.

Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie En Scène, agence régionale de développement du spectacle vivant en Occitanie .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: Leboncoin du feu at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, January 26, and Wednesday, January 27, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Leboncoin du feu Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)