Spectacle lecture contée Le Foirail Bouglon
Spectacle lecture contée Le Foirail Bouglon vendredi 26 juin 2026.
Bouglon
Spectacle lecture contée
Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
À 2 voix, suivi par une pièce de théâtre enfant
Entrée au chapeau
Par les Ateliers de Thanellie .
Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
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English : Spectacle lecture contée
L’événement Spectacle lecture contée Bouglon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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