Spectacle lecture contée Le Foirail Bouglon

Bouglon

Spectacle lecture contée

Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

À 2 voix, suivi par une pièce de théâtre enfant

Entrée au chapeau

Par les Ateliers de Thanellie .

Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle lecture contée

L’événement Spectacle lecture contée Bouglon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne