Spectacle : lecture « Judith, es-tu là ? », Abbatiale Notre-Dame, Bernay

Informations pratiques

Spectacle : lecture « Judith, es-tu là ? » Vendredi 18 septembre, 18h30 Abbatiale Notre-Dame Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Duchesse de Normandie et fondatrice de l’abbaye de Bernay au XIe siècle, Judith de Bretagne demeure une figure mystérieuse de l’histoire normande. Judith, es-tu là ? convoque sa mémoire dans un vertigineux jeu de miroirs, peuplé d’hommes, de vivant·es et de mort·es. Entre vanité, squelette et danse macabre, cette lecture grave et fantasque interroge notre fascination pour les disparu·es et célèbre, malgré tout, la vie.

-Compagnie d’après-

Abbatiale Notre-Dame Place Gustave Héon, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-bernayartethistoire.mapado.com/ »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Abbatiale millénaire

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague