Spectacle : lecture musicale « le livre de la jungle », Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon

Spectacle : lecture musicale « le livre de la jungle » Samedi 23 mai, 21h00, 22h30 Musée Blanche Hoschedé-Monet Eure

Durée 1h, dès 6 ans, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

C’est L’histoire du petit de l’homme élevé par les loups qui découvre les préceptes de la loi de la jungle…

Cette proposition de lecture musicale souhaite donner à entendre des passages de la version originelle du Livre de la jungle de Rudyard Kipling, et de faire résonner sa langue, son univers, avec les œuvres du musée éclairées à la torche.

Cette lecture musicale est proposée dans le cadre du festival Anthroposcène « Domestique ou sauvage ? », porté par le Tangram Scène Nationale – Evreux.

Accessible dès 6 ans

Lecture : Benoit Marchand

Accompagnement musical : Hugues Tabar-Nouval

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 Rue du Pont, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie 0232647905 https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee [{« type »: « link », « value »: « https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ »}] Le musée Blanche Hoschedé-Monet met à l’honneur la création impressionniste sur la Seine aux portes de l’Eure et de la Normandie, de Claude Monet à Pierre Bonnard. Vous y découvrirez une importante collection de paysages du Val de Seine et des grands sites naturels de Normandie, signés par les artistes de la célèbre famille Hoschedé-Monet-Butler et les artistes américains et étrangers de la colonie de Giverny.

Le musée se distingue également par sa collection unique d’art animalier, bénéficiant de dépôts prestigieux du musée du Louvre et d’Orsay. La collection d’oiseaux naturalisés, à l’origine du musée, côtoie les œuvres de Rembrandt Bugatti, Théophile-Alexandre Steinlen, Paul Jouve et François Pompon. Cette section illustre une histoire artistique et scientifique de la conservation du patrimoine naturel depuis l’ère industrielle.

Lieu de découverte et d’émerveillement, le musée Blanche Hoschedé-Monet invite régulièrement des artistes contemporains à dialoguer avec les collections patrimoniales orientées vers les représentations de la nature. Un riche programme d’activité autour de ses collections est proposé tout au long de l’année. Au cœur des salles, des espaces pédagogiques et de lecture sont installés pour offrir aux visiteurs des parenthèses artistiques et de détente.

En somme, un lieu pour s’évader et se penser dans le Monde et parmi le Vivant. En train : ligne Paris Saint-Lazare / Rouen, arrêt en gare de Vernon-Giverny. En voiture : entre Paris et Rouen, A13 sortie Vernon, parking Georges Clémenceau. En vélo : parking à vélos disponible dans la cour du musée.

C’est L’histoire du petit de l’homme élevé par les loups qui découvre les préceptes de la loi de la jungle…

© Musée Blanche Hoschedé-Monet