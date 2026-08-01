Spectacle lecture théâtrale au musée Le Châtelet
samedi 8 août 2026 · Le Châtelet
Informations pratiques
Le Châtelet
Spectacle lecture théâtrale au musée
Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Spectacle-lecture théâtrale La folle équipée de la Duchesse de Berry
le Musée des Archers au Châtelet vous invite à un voyage au cœur de l’Histoire avec une lecture théâtralisée consacrée à l’incroyable épopée de la Duchesse de Berry.
À travers un récit vivant et incarné, revivez les événements qui ont marqué cette figure emblématique du XIXᵉ siècle et découvrez les liens qui unissent cette aventure historique à notre territoire. Un rendez-vous culturel accessible à tous, mêlant patrimoine, théâtre et histoire, dans le cadre exceptionnel du Musée des Archers. Participation libre. .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 museedesarchers@gmail.com
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English :
Theatrical Reading: The Duchess of Berry’s Crazy Crew
L’événement Spectacle lecture théâtrale au musée Le Châtelet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHATEAUMEILLANT
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