Informations pratiques

Le Châtelet

Spectacle lecture théâtrale au musée

Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Spectacle-lecture théâtrale La folle équipée de la Duchesse de Berry

le Musée des Archers au Châtelet vous invite à un voyage au cœur de l’Histoire avec une lecture théâtralisée consacrée à l’incroyable épopée de la Duchesse de Berry.

À travers un récit vivant et incarné, revivez les événements qui ont marqué cette figure emblématique du XIXᵉ siècle et découvrez les liens qui unissent cette aventure historique à notre territoire. Un rendez-vous culturel accessible à tous, mêlant patrimoine, théâtre et histoire, dans le cadre exceptionnel du Musée des Archers. Participation libre. .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 museedesarchers@gmail.com

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English :

Theatrical Reading: The Duchess of Berry’s Crazy Crew

L’événement Spectacle lecture théâtrale au musée Le Châtelet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHATEAUMEILLANT