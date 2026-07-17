Spectacle : l’église Saint-Jacques, entre histoire, patrimoine architectural et musical, Église Saint-Jacques, Montauban

Informations pratiques

Spectacle : l’église Saint-Jacques, entre histoire, patrimoine architectural et musical Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Jacques Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine, le CIAP et le conservatoire de Montauban s’associent pour mettre à l’honneur l’église Saint-Jacques.

Tout au long de l’après-midi, présentations historiques et chants chorals alterneront pour célébrer ce monument emblématique du patrimoine montalbanais.

15h : chœur de la cathédrale, dirigé par Henri Dasse

15h45 : présentation historique du monument par un guide-conférencier du CIAP

16h15 : chœur du conservatoire, dirigé par Jacques Charpentier

17h : présentation historique du monument par un guide-conférencier du CIAP

17h30 : chœur de la Schola du Moustier, dirigé par Nathalie Accault

L’après-midi s’achèvera par un chant commun : « Ave verum » de Mozart.

Église Saint-Jacques place victor hugo, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie Église commencée au XIIIe siècle, reprise, agrandie et achevée vers la fin du XVe siècle. Les voûtes, en partie détruites à l’époque des guerres de Religion, ont ensuite été restaurées. Le clocher, posé au-dessus du portail et pris sur la première travée, date de la fin du XVe siècle et appartient à l’école toulousaine. Cet édifice est le seul, à Montauban, qui soit resté debout après les guerres de Religion.

A l’occasion des 43eme Journées Européennes du Patrimoine, le CIAP et le conservatoire de Montauban s’associent pour mettre à l’honneur l’église saint Jacques. Tout au long de l’après-midi, et chant …

©conservatoire de Montauban