Spectacle : Leona Edwards McCauley et sa fille Rosa Parks, Les Mots éphémères, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Les Mots éphémères · Rouen
Informations pratiques
Spectacle : Leona Edwards McCauley et sa fille Rosa Parks 19 et 20 septembre Les Mots éphémères Seine-Maritime
Durée 20 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00
À travers la danse et les mots, ce projet retrace le chemin qui mena Rosa Parks à son geste historique de 1955. Il met en lumière l’influence déterminante de sa mère, Leona McCauley, institutrice qui lui transmit le goût de l’éducation, le respect de soi et la force de résister à l’injustice. Un hommage à ces valeurs familiales qui peuvent nourrir le courage et changer le cours de l’histoire.
– Association Éviedanse –
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
Les Mots éphémères Hangar 105, allée François Mitterrand, 76100 Rouen Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie http://lesmotsephemeres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 01 74 30 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lesmotsephemeres.fr »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
À travers la danse et les mots, ce projet retrace le chemin qui mena Rosa Parks à son geste historique de 1955. Il met en lumière l’influence déterminante de sa mère, Leona McCauley, institutrice qui…
©Sophie Lulague
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