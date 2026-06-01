Spectacle Les 5 femmes de Barbe Bleue Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Spectacle Les 5 femmes de Barbe Bleue

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Par la Compagnie Le Tétralyre d’Argelès-Gazost. Mise en scène Carole Gantheil.

Cinq femmes croisent la route d’un homme. Elles croyaient connaître le meilleur, elles vont vivre le pire. Unies à jamais, elles racontent, ensemble, la rencontre, la désillusion, le drame vécu par chacune. Elles mêlent leurs voix, passent du drame aux rires, expriment leurs paradoxes, chantent pour éloigner le mal. Par leur amitié salvatrice, elles retrouvent légèreté et joie de vivre. Mais, n’est-ce pas déjà trop tard ? Le texte est adapté des femmes de Barbe Bleue . La mise en scène chorégraphiée en fait une pièce à plusieurs voix où les chants se mêlent aux récits.

Réservation par téléphone.

La compagnie du Tétralyre

Le Tétralyre est la compagnie amateur , rattachée à l’association du Petit théâtre de la gare d’Argelès-Gazost et au lieu du même nom.

Depuis plus de trente ans, la troupe propose une création environ tous les deux ans.

Les dernières créations du Tétralyre Allez Vian Boris (2015), Papa poule (2017), Je vois des choses (2018), Building (2019), Faims de mois (2023). .

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 88 79 89

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English :

By Compagnie Le Tétralyre from Argelès-Gazost. Directed by Carole Gantheil.

Five women cross paths with a man. They thought they knew the best, but are about to experience the worst. United forever, they tell the story of their encounter, their disillusionment and the drama each of them has experienced. They blend their voices, moving from drama to laughter, expressing their paradoxes, singing to ward off evil. Through their saving friendship, they rediscover lightness and joie de vivre. But isn’t it already too late? The text is adapted from Les femmes de Barbe Bleue . The choreographed staging turns it into a multi-voiced piece where songs mingle with stories.

Reservations by phone.

L’événement Spectacle Les 5 femmes de Barbe Bleue Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65