Spectacle : les amants du ciel, Musée Ingres Bourdelle, Montauban

Informations pratiques

Spectacle : les amants du ciel Samedi 19 septembre, 17h00 Musée Ingres Bourdelle Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez un extraordinaire duo de danse acrobatique aérienne, évoluant en suspension à plus de 10 mètres du sol.

Héritiers de la tradition des arts de la rue, les artistes de la compagnie Mattatoio Sospeso mêlent humour, prouesses acrobatiques et talents de bonimenteurs pour offrir un spectacle aussi réjouissant que spectaculaire.

Entre habileté, précision et poésie, ils repoussent les limites du vide jusqu’au grand final : le numéro de la Femme volante.

Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’hôtel de ville, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221291 https://museeingresbourdelle.com Sur des restes de constructions romaines et médiévales, l’évêque de Montauban fait ériger son hôtel dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Après la Révolution, la commune acquiert l’hôtel et y installe différents services (sous-préfecture, tribunal, …). Des travaux de restauration sont exécutés à la fin du Second Empire. Le plan général affecte la forme d’un quadrilatère, ayant aux angles quatre pavillons, avec une cour centrale. Le corps de logis de droite renferme le grand escalier de pierre qui dessert les étages et dont la partie inférieure conduit à plusieurs salles basses voûtées. Les salles sont couvertes de plafonds hauts, à solives apparentes et décorées. Le musée est situé en plein centre-ville de Montauban, en bordure du centre piéton, 19 rue de l’hôtel de ville. Des supports à vélo se situent entre le 19 et le 15 rue de l’hôtel de ville. Depuis la gare, l’accès est possible à pied (compter 12 minutes) ou via la ligne 3 de bus, arrêt Pont-Vieux. Un parking voiture gratuit (parking des Berges du Tarn) se situe aux pieds du musée. Cet espace est accessible par l’escalier qui longe la façade sud du musée et un ascenseur urbain qui vous permettront de rejoindre l’entrée principale du musée. Deux places de stationnement sont réservées à proximité immédiate de l’entrée du musée aux personnes handicapées et à mobilité réduite détentrices d’une carte de stationnement (carte européenne de stationnement ou carte mobilité inclusion). D’autres parkings payants (aériens et souterrains) sont répartis dans le centre-ville et en périphérie.

Découvrez un extraordinaire duo de danse acrobatique aérienne, évoluant en suspension à plus de 10 mètres du sol. Héritiers de la plus pure tradition des arts de rue, les artistes de la compagnie et…

©Alice CASCAROSA