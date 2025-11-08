Spectacle Les aventures de Black Sparrow Rethel

Spectacle Les aventures de Black Sparrow

3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Capitaine Black Sparow a besoin d’un nouvel équipage pour repartir à l’aventure ! Êtes-vous prêts à le suivre au bout des 7 mers ?Black Sparow est le légendaire capitaine du navire le plus rapide des mers et des airs.Un jour, il est envoyé sur terre afin de rompre la malédiction de la sorcière Calypso.Il devra accomplir plusieurs missions difficiles.Afin de devenir le plus grand capitaine de tous les temps, il aura besoin d’un nouvel équipage… Êtes-vous prêt à l’aider ?Un spectacle réjouissant mêlant contes, énigmes, danse et humour !A savoir Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.Vente de boissons. Ouverture environ 20 minutes avant le début du spectacle.

3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 72 81 20 14 cafetheatre.rethel@gmail.com

English :

Captain Black Sparow needs a new crew to set off on a new adventure! Are you ready to follow him to the end of the 7 seas? Black Sparow is the legendary captain of the fastest ship in the sea and air.One day, he’s sent to earth to break the curse of the witch Calypso.He’ll have to accomplish several difficult missions.In order to become the greatest captain of all time, he’ll need a new crew… Are you ready to help him? Are you ready to help him? A delightful show combining tales, riddles, dance and humor! Please note: Children must be accompanied by an adult. Opening approximately 20 minutes before show time.

German :

Kapitän Black Sparow braucht eine neue Crew, um wieder auf Abenteuerreise zu gehen! Black Sparow ist der legendäre Kapitän des schnellsten Schiffes der Meere und der Lüfte.Eines Tages wird er auf die Erde geschickt, um den Fluch der Hexe Calypso zu brechen.Er muss mehrere schwierige Missionen erfüllen.Um der größte Kapitän aller Zeiten zu werden, braucht er eine neue Mannschaft… Sind Sie bereit, ihm zu helfen? Eine fröhliche Show, die Märchen, Rätsel, Tanz und Humor miteinander verbindet!Wissenswertes:Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden.Getränkeverkauf. Öffnungszeiten ca. 20 Minuten vor Beginn der Vorstellung.

Italiano :

Il capitano Black Sparow ha bisogno di un nuovo equipaggio per partire per una nuova avventura! Siete pronti a seguirlo fino ai confini dei 7 mari? Black Sparow è il leggendario capitano della nave più veloce del mare e dell’aria. Un giorno viene inviato sulla terra per spezzare la maledizione della strega Calipso. Dovrà compiere diverse missioni difficili. Per diventare il più grande capitano di tutti i tempi, avrà bisogno di un nuovo equipaggio… Siete pronti ad aiutarlo? Siete pronti ad aiutarlo? Un delizioso spettacolo che combina racconti, indovinelli, danza e umorismo. Attenzione: i bambini devono essere accompagnati da un adulto. Bevande disponibili. Apertura circa 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Espanol :

El capitán Black Sparow necesita una nueva tripulación para emprender una nueva aventura ¿Estás preparado para seguirle hasta los confines de los 7 mares? Black Sparow es el legendario capitán del barco más rápido del mar y del aire.Un día, es enviado a la Tierra para romper la maldición de la bruja Calipso.Tendrá que cumplir varias misiones difíciles.Para convertirse en el mejor capitán de todos los tiempos, necesitará una nueva tripulación… ¿Estás preparado para ayudarle? ¿Estás preparado para ayudarle? Un espectáculo encantador que combina cuentos, adivinanzas, baile y humor. Atención: los niños deben ir acompañados de un adulto. Bebidas disponibles. Apertura aproximadamente 20 minutos antes del comienzo del espectáculo.

