Informations pratiques

Amnéville

Spectacle Les Bodin’s 2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-23 20:00:00

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-23 2027-04-25

2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature

Vous étiez nombreux à nous le demander… c’est maintenant officiel !

Face à l’engouement incroyable pour la tournée des 30 ans, le spectacle Les Bodin’s Grandeur Nature repart en 2027, pour une prolongation inédite .Tout public

35 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

2027, Vote for Les Bodin?s Grandeur Nature

Many of you have been asking for it? now it’s official!

In view of the incredible response to the 30th anniversary tour, Les Bodin?s Grandeur Nature is returning in 2027, for an unprecedented extension .

L’événement Spectacle Les Bodin’s 2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature Amnéville a été mis à jour le 2026-01-27 par DESTINATION AMNEVILLE