UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Amnéville

Spectacle Les Bodin’s 2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature Rue des artistes Amnéville

vendredi 23 avril 2027 · Rue des artistes · Amnéville

Informations pratiques

Début
vendredi 23 avril 2027
Fin
samedi 24 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue des artistes
Adresse
Galaxie Amnéville
Ville
57360 Amnéville
Département
Moselle
Tarif
35 Tarif enfant

Amnéville

Spectacle Les Bodin’s 2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
35
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-04-23 20:00:00
fin : 2027-04-24

Date(s) :
2027-04-23 2027-04-25

2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature

Vous étiez nombreux à nous le demander… c’est maintenant officiel !
Face à l’engouement incroyable pour la tournée des 30 ans, le spectacle Les Bodin’s Grandeur Nature repart en 2027, pour une prolongation inédite .Tout public
35  .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95  spectateurs@le-galaxie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2027, Vote for Les Bodin?s Grandeur Nature

Many of you have been asking for it? now it’s official!
In view of the incredible response to the 30th anniversary tour, Les Bodin?s Grandeur Nature is returning in 2027, for an unprecedented extension .

L’événement Spectacle Les Bodin’s 2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature Amnéville a été mis à jour le 2026-01-27 par DESTINATION AMNEVILLE

À voir aussi à Amnéville (Moselle)