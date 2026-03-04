Spectacle Les Cosmos par la compagnie LOBA, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Spectacle Les Cosmos par la compagnie LOBA Dimanche 8 mars, 17h00 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

Céleste, une enfant intrépide de dix ans, passe l’été chez tonton-tata. Sa mère, astronaute, est employée en mission spatiale mais ça dérape. Un incident dévie la trajectoire de la fusée de l’agence spatiale européenne. Céleste file dans son laboratoire pour perfectionner antennes, radios et autres inventions destinées à communiquer avec elle. Les Cosmics est une fable sur le Cosmos et sur le Temps, pleine de fantaisie…alors levons les yeux et ouvrons le champ des possibles !​

Tout public dès 7 ans

Durée 50 minutes

Dimanche 8 MARS à 17H

Théâtre Lillico

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

