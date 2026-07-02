Spectacle « Les Embarras du contribuable », Musée national des Douanes, Bordeaux

Informations pratiques

Spectacle « Les Embarras du contribuable » Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée national des Douanes Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026, de 10h à 18h, le Musée national des douanes accueillera le public dans un bâtiment récemment restauré, dont le vaste chantier de ravivage s’est achevé en septembre 2025.

Nombreux sont encore les Bordelais et les visiteurs qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir ce patrimoine exceptionnel, édifié il y a près de trois siècles par l’architecte Jacques Gabriel.

Préserver et transmettre ce lieu emblématique tout en le faisant vivre : telle est l’ambition du musée et de ses équipes, aux côtés des services douaniers, qui occupent toujours une partie de l’hôtel des Douanes. L’année 2026 a ainsi été marquée par plusieurs collaborations culturelles venues enrichir la programmation du musée.

Le dimanche 20 septembre, des étudiants en histoire de l’Université Paris-Est Créteil présenteront Les Embarras du contribuable, un spectacle en costumes inspiré de textes de Louis-Sébastien Mercier, 1781-1788. À travers cette évocation pleine d’humour du XVIIIe siècle, le public découvrira combien les questions fiscales et douanières traversent les époques.

Trois représentations de 30 minutes seront proposées dans la cour d’honneur de l’hôtel des Douanes : à 14h30, 15h30 et 16h30.

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

Musée national des Douanes 1 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0970275766 https://www.musee-douanes.fr Le Musée national des douanes est situé dans l’ancien Hôtel des Fermes du Roi de Bordeaux.

Ce fleuron du patrimoine douanier est également un bâtiment emblématique du Bordeaux du XVIIIe siècle. Il a été construit entre 1735 et 1738 spécifiquement pour accueillir la Ferme Générale, compagnie privée qui percevait sous l’Ancien Régime les taxes pour le compte du roi. Le bâtiment était la porte d’entrée des marchandises transportées par bateaux et débarquées dans la halle pour y être contrôlées par les commis de la Ferme, ancêtres des douaniers.

Le bâtiment s’organise autour d’une cour rectangulaire qui recevait les marchandises avant et après le dédouanement.

La façade de style classique dessinée par Jacques Gabriel est remarquable par l’équilibre de ses proportions. Les frontons ont été réalisés par le sculpteur Jacques Verberckt, qui a également conçu la fontaine adossée au mur de la cour intérieure.

Les 19 et 20 septembre 2026, de 10h à 18h, le Musée national des douanes accueillera le public dans un bâtiment récemment restauré, dont le vaste chantier de ravivage s’est achevé en septembre 2025.

© Musée national des douanes