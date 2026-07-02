Spectacle : Les Impressionnantes, Château des Tourelles, Vernon

Informations pratiques

Spectacle : Les Impressionnantes Samedi 19 septembre, 20h00 Château des Tourelles Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

À l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet (Monet 26) et dans le sillage du Festival Normandie Impressionniste, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie et la ville de Vernon souhaitent participer à la mise en lumière d’artistes féminines, peu ou moins connues que leurs homologues masculins. Si le nom de Monet est indissociable de notre territoire, le focus a longtemps été fait sur lui et sur les artistes masculins du courant impressionniste, occultant le génie créateur de leurs contemporaines.

Ainsi, le spectacle « Les Impressionnantes », porté par la Cie des 3 Coups l’Oeuvre, redonnera leur place légitime à plusieurs figures féminines majeures de ce courant dont Berthe Morisot, Eva Gonzalès, Marie Bracquemond et Mary Cassatt à travers une représentation mêlant théâtre, danse, musique et body painting.

Château des Tourelles 4 rue Frédéric Ogerau, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie

À l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet (Monet 26) et dans le sillage du Festival Normandie Impressionniste, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie et la ville de Vernon souhaitent à a…

©Fanny de Montmarin