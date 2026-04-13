Spectacle : Les Impromptus, ombres et musique, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Spectacle : Les Impromptus, ombres et musique Vendredi 24 avril, 16h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T16:30:00+02:00 – 2026-04-24T17:15:00+02:00

Fin : 2026-04-24T16:30:00+02:00 – 2026-04-24T17:15:00+02:00

Les artistes de la Mécanique du Fluide proposent un temps familial de découverte artistique, une rêverie musicale, où les notes du violoncelle s’entremêlent aux images du théâtre d’ombres. Un instant suspendu à partager entre enfants et parents, une exploration rêveuse des fonds marins, ouverte à toutes et tous, à partir de 3 ans.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Un spectacle mêlant violoncelle et théâtre d’ombres proposé par la compagnie « La Mécanique du Fluide » dans le cadre du CLÉA (Contrat Local d’Éducation artistique).

La Mécanique du Fluide