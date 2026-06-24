Spectacle les Jeudis de Saint-Jean les Colporteurs de Rêves Soissons
jeudi 16 juillet 2026 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
Spectacle les Jeudis de Saint-Jean les Colporteurs de Rêves
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Entre théâtre, musique et arts du cirque, trois colporteurs, fascinés par les arts de rue aiment partager et faire rêver.
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
Entre théâtre, musique et arts du cirque, trois colporteurs, fascinés par les arts de rue aiment partager et faire rêver.
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
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English :
Combining theater, music, and circus arts, three traveling performers—fascinated by street arts—love to share their art and inspire people to dream.
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
L’événement Spectacle les Jeudis de Saint-Jean les Colporteurs de Rêves Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aisne Tourisme
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