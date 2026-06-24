Informations pratiques

Soissons

Spectacle les Jeudis de Saint-Jean les Colporteurs de Rêves

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Entre théâtre, musique et arts du cirque, trois colporteurs, fascinés par les arts de rue aiment partager et faire rêver.

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

Entre théâtre, musique et arts du cirque, trois colporteurs, fascinés par les arts de rue aiment partager et faire rêver.

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

Combining theater, music, and circus arts, three traveling performers—fascinated by street arts—love to share their art and inspire people to dream.

For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Spectacle les Jeudis de Saint-Jean les Colporteurs de Rêves Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aisne Tourisme